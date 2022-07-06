(Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki...) Kim Milyoner Olmak İster 6 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 6 TEMMUZ ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz?

A-) d

B-) e

C-) l

D-) i