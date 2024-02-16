ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu?

Atm'lerde nakit çekim limitinde bir artış yaşandı. Vatandaşlar ücretsiz nakit çekim limitinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti. ATM'LERDEN ÜCRETSİZ NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu?

ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bankalar aldığı yeni bir kararı duyurdu. ATM'lerden nakit çekim limitleri yükseltildi. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkartıldı. Bazı bankalar ise ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükseltti.