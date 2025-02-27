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ATM'lerde yüz tanıma sistemi var mı? Yüz tanıma sistemi ne zaman başlayacak?

ATM'lerde yüz tanıma sistemi var mı? Yüz tanıma sistemi ne zaman başlayacak?
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Dolandırıcılığı önlemek ve finansal işlemlerde güvenliği artırmak amacıyla yüz tanıma teknolojisi zorunlu hale getirilecek. Peki, ATM'lerde yüz tanıma sistemi var mı? Ne zaman başlayacak? Hangi bankalar bu sisteme geçecek?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ile yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılacak, banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yeni yükümlülükler getirilerek bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek. Vatandaşlar, Atm'lerde yüz tanıma sisteminin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Atm'lerde yüz tanıma sistemi var mı? Yüz tanıma sistemi ne zaman başlayacak?

ATM'LERDE YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR MI?

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla banka ve finans kuruluşları ile telefon aboneliklerinde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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