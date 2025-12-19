Haberler

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Güncelleme:
Özel bankalar, 2026'ya girerken ATM kullanımında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. "Şube içi" ve "şube dışı" ATM'ler için farklı para çekme limitleri uygulanacak,. Şube bitişiğindeki ATM'lerde günlük komisyonsuz çekim tutarının 50 bin lirayı aşması bekleniyor.

Yılbaşından itibaren özel bankalar ATM para çekme limitlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidiyor. Yeni uygulamayla birlikte, banka şubesiyle bitişik ATM'ler ile metro, alışveriş merkezi ve cadde üzerindeki şube dışı ATM'ler arasında net bir ayrım yapılacak. Bu ayrım doğrultusunda günlük komisyonsuz para çekme limitleri yeniden belirlenecek.

Halihazırda birçok banka, komisyonsuz para çekme işlemlerini günlük 10 ila 15 bin lira aralığında sınırlandırırken, yeni düzenleme ile özellikle şube içi ATM'lerde bu tutar önemli ölçüde artırılacak.

ŞUBE İÇİ ATM'LERDE 50 BİN LİRAYI AŞAN LİMİT

Yeni yıl itibarıyla banka şubelerinin içinde yer alan ya da şube ile bitişik konumda bulunan ATM'lerde, özel bankalar için günlük komisyonsuz para çekme limitinin 50 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu adım, yüksek tutarlı nakit ihtiyacı olan müşteriler için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Bankalar, bu tercihin temel gerekçesi olarak şube içi ATM'lerin banknot dolumu, takibi ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesini gösteriyor.

ŞUBE DIŞI ATM'LERDE SINIRLI ARTIŞ

NTV'nin haberine göre; metro istasyonları, alışveriş merkezleri ve cadde üzerlerinde bulunan şube dışı ATM'lerde de limit artışı planlanıyor. Ancak bu noktalardaki artışların sınırlı kalacağı ve günlük komisyonsuz çekim tutarının 50 bin liranın üzerine çıkmayacağı ifade ediliyor.

Bu ayrım ile hem güvenlik risklerinin azaltılması hem de ATM kaynaklı operasyonel maliyetlerin kontrol altında tutulması hedefleniyor.

GÜVENLİK VE MALİYET ETKİSİ

Şube içi ATM'lerde banka personelinin anında müdahale edebilmesi, bu noktaları yüksek tutarlı işlemler açısından daha güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda banknot dolumunun daha kontrollü yapılabilmesi, nakit yönetimini kolaylaştırıyor.

Merkez Bankası'nın yeni banknot basımına mesafeli yaklaşımı ve mevcut banknotlarla artan nakit talebi, özellikle büyük kupürlerin alım gücünün düşmesiyle birlikte ATM'lerin daha sık doldurulmasını zorunlu hale getirdi. Bu durum, bankaların operasyon giderlerini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

SEKTÖR GENELİNDE YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR

Bazı özel bankalar, son aylarda şube içi ATM'lerde günlük komisyonsuz para çekme limitlerini ciddi oranlarda artırarak bu sistemi fiilen uygulamaya başladı. Sektör kaynakları, 2026 yılı itibarıyla bu yaklaşımın bankacılık sektörünün geneline yayılmasının beklendiğini belirtiyor.

title