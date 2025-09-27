Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Atletico Madrid Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Atletico Madrid Real Madrid kaç kaç? Atletico Madrid Real Madrid canlı maç anlatımı ve Atletico Madrid Real Madrid kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Atletico Madrid Real Madrid maçı 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Atletico Madrid Real Madrid maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Atletico Madrid Real Madrid maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Real Madrid maçı bu akşam saat 17.15 itibariyle başladı.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid Real Madrid maçı Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanıyor.