Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir?

3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Atletico Madrid - Real Betis maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Atletico Madrid - Real Betis CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Atletico Madrid- Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid- Real Betis maçı ne zaman?

ATLETİCO MADRİD - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Real Betis arasındaki İspanya La Liga maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Aynı şekilde S Sport kanalı da Türksat uydusu, Kablo TV (240 numara), Tivibu (73 numara), Turkcell TV+ (77 numara), Vodafone TV (11 numara) üzerinden ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Atletico Madrid-Real Betis maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 18:15'te başlayacaktır. Maç, Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşecektir.