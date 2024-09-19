Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon, yarınki karşılaşmalarla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün futbol severlerin dikkatini çeken önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Atletico Madrid, grup aşamasında kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak ve Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'i ağırlayacak. Peki, Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ATLETICO MADRID- LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid- Leipzig karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü oynanacak.

ATLETICO MADRID- LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid- Leipzig maçı saat 22:00'da başlarken tabii 2 Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu çekişmeli karşılaşma, hem takım performansları hem de grup sıralamaları açısından büyük önem taşıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

19 Eylül Perşembe:

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz)

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya)

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)