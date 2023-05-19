Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir ve Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı merak ediliyor. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Peki, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir? Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı?

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir ve Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı soruları sıklıkla araştırılıyor. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir ve Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı merak ediliyor. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir? Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı? Detaylar haberimizdedir…

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS'TA SAMSUN'A GELDİĞİ GEMİNİN ADI NEDİR?

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu Müfettişi (Mirliva) olarak kurmayları ile birlikte İstanbul'dan Samsuna getiren Bandırma Vapuru Bağımsız Türkiye Cumhuriyetine giden Yolda çok önemli bir görev yaparak Tarihteki yerini almıştır.

Gemi 1878 yılında İngiltere nin Glasgow kentinde (İskoçya bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu bölge İskoçya sınırları içersine girmiştir) Mac. Intyre Paisley - Huston and Cardett tezgahlarında gemi tezgahlarında21 sıra numarası ile 279 grostonluk yolcu ve yük vapuru olarak inşa edilmiştir. Geminin ilk sahibi Dussey and Robinson şirketi gemiyi Torocaderto adı altında 5 yıl çalıştırdı.

1883 yılında Yunanistan da H. Psicha Preus Firmasına satıldı. Kymi adını alarak , geminin Londra da olan kaydı Pire Limanına alınmıştır.

1890 yılında H. Psicha Preus firması gemiyibaşka bir Yunanlı firma olan Cap. Andereadis firmasına satmış , 12 Aralık 1891 tarihinde kaza sonucu batmış, aynı yıl içersinde yüzdürülmüştür. Kıymı adı ileİstanbul Rama Derasimofirmasına satılarak İstanbul limanına kayıt edilmiştir.

1894 yılında Pire Limanındaki kayıt o zamanki Deniz Yolları İşletmesi anlamına gelen İdare-i Mahsusa ya nakledilmiş ve Türk bayrağı çkilerek, adı Kymi den Panderma olarak değiştirilmiştir. Marmara Denizi kıyılarında, Tekirdağ , Mürefte, Sarköy , Karabigah, Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yapmıştır.

İdare-i Mahsusanın statü değiştirerek 28 Ekim 1910 yılında Osmanlı Seyrüsefain İdaresi(Osmanlı Denizcilik İşletmesi) olunca geminin adı Panderma Bandırma olarak değiştirilerek posta vapuru haline getirilmiştir.

19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Samsuna getirdikten sonra yine posta hizmetlerine devam etmiştir. 1924 yılında Türkiye Seyrüsefain İdaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır.

Bandırma adını aldıktan sonra birkaç kez kaza geçirmiş, yük taşımacılığı yaptığı tarihlerde İngiliz yapımı E11 model denizaltına çarptığı, attığı torpido sonucu batmak üzere olduğu, daha sonra motorunun büyük bir arıza yaptığı elde edilen bilgilerde yer almaktadır.

1925 yılında gemi Bozmacı İlhami' ye(SÖKER) isimli Türk armatöre satılmış, ve aynı armatörtarafından 4 ay içinde Haliç Fenerin de Hurda olarak parçalanmıştır.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir? Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı?

ATATÜRK 19 MAYIS 1919'DA SAMSUN'A NEDEN ÇIKTI?

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Samsun'da Rum ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a geldiği geminin adı nedir? Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 27 gemimiz, 27 liman ziyareti icra edecek.#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/dlmqCKX6LU