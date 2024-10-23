Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Atalanta- Celtic karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Atalanta- Celtic maçı öncesi Atalanta- Celtic maçı şifresiz mi? Atalanta- Celtic maçı hakemi kim? Atalanta- Celtic maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Atalanta- Celtic nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

23-10-2024 ATALANTA VS CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Atalanta ile Celtic arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ATALANTA-CELTIC MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ATALANTA-CELTIC MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ATALANTA-CELTIC MAÇI HANGİ GÜN?

Atalanta-Celtic Maçı, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

ATALANTA-CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta-Celtic Maçı, saat 19:45 başlayacak.

ATALANTA-CELTIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ve Celtic, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.