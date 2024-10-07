Atakan Karazor tecavüz olayı ne, hapis yattı mı (Jaskaran T.D.)?

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Türkiye forması giymeye karar veren ve A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Atakan Karazor ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2022 yazında yaşadığı olay nedeniyle gündem olan Atakan Karazor'un masum olduğuna inandıklarını belirtti. Peki, Atakan Karazor tecavüz olayı ne?

ATAKAN KARAZOR TECAVÜZ OLAYI NE?

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Atakan Karazor hakkında konuştu.

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen Atakan Karazor ile ilgili konuşan Ceyhun Kazancı şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım; her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Alman Milli Takımı kendisine büyük ilgi gösterdi. Davası biraz uzadı. Dava hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz çünkü dava devam ediyor. Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Biz masum olduğuna inanıyoruz. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna inanıyoruz."

UEFA Uluslar Ligi'ndeki hedeflerine değinen Ceyhun Kazancı, "Dünya Kupası elemeleri öncesi başarıyla atlatmak istediğimiz bir turnuva. İnanıyorum ki önce Samsun'da harika bir atmosfer yakalayacağız. Sonrasında İzlanda'yı da yurtdışında mağlup edip ülkemize 6 puan kazandırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Porto forması giyen Deniz Gül için görüşmelerin sürdüğünü belirten Ceyhun Kazancı, "Bir numaralı hedefimiz milli takım havuzunu genişletmek. Deniz Gül kardeşimizle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Aral Şimşir, ümit milli takım kadrosunda. Daha başka isimler de var" dedi.

ATAKAN HAPİS YATTI MI?

Atakan Karazor, 2022 yılında İbiza'da tatil yaparken arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki kadınla gittikleri villada ilişki yaşayan Atakan Karazor ve Jaskaran T.D. hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açılmıştı. Açılan dava sonrası Atakan Karazor arkadaşı ile birlikte 4 hafta hapis yattıktan sonra 50 bin euro kefalet ile serbest kaldı.