At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste)

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıda markalarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşlar, güncel taklit- tağşiş listesini araştırıyor. 23 Ekim tarihinde yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde dana eti yerine at ve eşek eti yediren firmalar da listede yer aldı. Peki, At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı?

AT VE EŞEK ETİ SATAN FİRMALAR HANGİLERİ?

23 Ekim tarihi güncel taklit ve tağşiş listesinde yer alan firmalar açıklandı. Son güncellemede gıda hilekarlarının " Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa" şehirlerinde olduğu gözlemlendi .Son listedeki sahtekarlığın kırmızı et, zeytinyağı, peynir ve balda yapıldığı görüldü. Buna göre zeytinyağına tohum yağı, balda sahtecilik, peynirde hile, dana etinde tek tırnaklı eti (at-eşek), köftede tavuk eti karışımı tespit edildi.

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