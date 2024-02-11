Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ?

Aston Villa - Manchester United maçı 2-1'lik Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.

ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI YAYIN

Aston Villa - Manchester United maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilirsiniz. Aston Villa - Manchester United maçını şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Manchester United maçı saat 19.30'da başlayacak.

ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa - Manchester United maçı bu akşam saat 19.30'da oynanacak.

ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Manchester United maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa - Manchester United maçı Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak.