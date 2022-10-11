Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki yol ve Assos, Troya Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Assos - Troya tünelleri nerede? diye araştırıyor. Peki, Assos tüneli nerede? Assos-Troya tünelleri nerede, açıldı mı? Ayvacık-Küçükkuyu tünel güzergahı neresi, kaç km?

Assos ve Troya Tüneli nerede, Assos ve Troya tünelleri ücretli mi, geçiş kaç dakika? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki yol ve Assos, Troya Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirecek. Peki, Assos tüneli nerede? Assos-Troya tünelleri nerede, açıldı mı? Ayvacık-Küçükkuyu tünel güzergahı neresi, kaç km? İşte detaylar haberimizde...

ASSOS - TROYA ( AYVACIK - KÜÇÜKKUYU) TÜNELLERİ NEREDE?

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı.

ASSOS - TROYA TÜNELLERİ AÇILDI MI?

11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak.

ASSOS - TROYA TÜNELLERİ NEREDE?

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde.

ASSOS - TROYA TÜNELLERİ İLE GEÇİŞ KAÇ DAKİKA?

Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

ASSOS - TROYA TÜNELLERİ KAÇ METRE?

'ASSOS' 1700 metre uzunluğunda, Troya 4 bin 17 metre uzunluğunda yapıldı.

Çanakkale - İzmir karayolunun Ayvacık - Küçükkuyu arası dağ, deniz ve termal turizminin bir arada yaşandığı bölge olması nedeniyle trafik akışının sağlıklı olması büyük önem arz etmekteydi.

Kazdağlarındaki tehlikeli yolda güven sağlayan 9.63 km Ayvalık - Küçükkuyu Bölünmüş Yolu ve İkiz tünelleri açılınca 50 dakikalık zorlu yolculuk bu sayede 5 dakikalık konforlu seyahate dönüşecek. Ayrıca tek şeritli ve tırların yoğunlukla kullandığı keskin virajlara sahip olan bir yoldu. Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan bir yol olduğu için araç trafiğinin yaşandığı bu yolda sollama yapılamıyordu. Örneğin bir kamyon yavaş gidiyorsa arkasındaki tüm araçlar yavaş gitmek zorunda kalıyordu. Kamyonların, tırların ve trafiğin çok yoğun olduğu bir bölge olan Kazdağı rampaları şimdi daha konforlu bir hale getirildi.