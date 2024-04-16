ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

16 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 16.04.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 16.04.2024 19:00:00

Detay: ilhan Mahallesi Enerji-Sa arızası sebebiyle İlhan Mahallesi genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: İlhan Mahallesi