ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
14 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 14.04.2024 12:05:00
Tamir Tarihi: 14.04.2024 16:30:00
Detay: FEVZİ CAKMAK MAH BUCUK KÜMEEVLERİ İÇERİSİNDE OLUSAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR
Etkilenen Yerler: BUCUK MAHALLESİ