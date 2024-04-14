Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

14 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 14.04.2024 12:05:00

Tamir Tarihi: 14.04.2024 16:30:00

Detay: FEVZİ CAKMAK MAH BUCUK KÜMEEVLERİ İÇERİSİNDE OLUSAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR

Etkilenen Yerler: BUCUK MAHALLESİ

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title