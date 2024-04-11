ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

12 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.04.2024 11:45:00

Tamir Tarihi: 10.04.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Marmara Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Marmara Sokak Ziyapaşa Sokak ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.04.2024 08:10:00

Tamir Tarihi: 11.04.2024 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi Beyobası mahallesi su deposunda oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi tamamı