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Asgari Ücrette Gözler Ocak Ayına Çevrildi

Asgari Ücrette Gözler Ocak Ayına Çevrildi
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Milyonlarca çalışanın gündemine asgari ücret giriyor. Temmuzdaki ara zam beklentisi gerçekleşmedi; gözler ocak ayına çevrildi.

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündemine asgari ücret yavaş yavaş giriyor.

Temmuzda ara zam beklentisi iyice artmıştı; ancak beklenen olmadı.

Gözler ocak ayına çevrilirken 'Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?' ve 'Yeni asgari ücret ne kadar olur?' soruları hızlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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