Asgari ücretle ilgili ara zam konusundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yüksek enflasyon, son iki yılda asgari ücretin her altı ayda bir artırılmasını gerektirmişti. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, asgari ücrete de ara zam yapılma ihtimalini gündeme getirdi. 2024 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda gözler yapılan açıklamalara çevrildi. ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI 2024? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Asgari ücrete ara zam yapılması beklenmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aralık ayındaki kararımız değişmedi; enflasyon verileri olumlu seyrettiği için ara zam planımız bulunmuyor." dedi.

Mevcut asgari ücret, 2024 Ocak ayında yapılan zamla birlikte kesintiler sonrası net 17.002,12 TL'ye yükseltilmişti, brüt olarak ise 20.002,50 TL olarak belirlenmişti.