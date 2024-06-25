CHP'nin Hazine ve Maliye gölge bakanı Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 4 saat 15 dakikalık bir zirve gerçekleştirmişti. Peki, Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Temmuz ayında zam oranı ne olacak?

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM ORANI NE OLACAK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile makamında görüştü. Uzun süren görüşmede Bakan Şimşek'e iletilen 4 ana talepten biri de asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması olmuş ancak Karatepe bu konuda Şimşek'ten olumlu bir geri dönüş alamadıklarını ifade etmişti.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Biz bu görüşmeyi AKP iktidarının yarattığı enkaza ortak olmak için değil, tam aksine yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen, dar gelirli vatandaş olmasın diye yaptık." dedi.