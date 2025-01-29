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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz asgari ücret zammı gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz asgari ücret zammı gelecek mi?
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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Türkiye'de asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda açıklama yaptı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor.

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ve 2025 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, Temmuz zammı ihtimali konusunda merak uyandırdı. İşte 2025 yılı için asgari ücrete ara zam ihtimali ve güncel gelişmeler…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirtmekle birlikte, beklenmedik ekonomik gelişmeler yaşanması durumunda Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılabileceğini ifade etmişti. 2025 yılı içinde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, ekonomik göstergelere bağlı olarak ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz asgari ücret zammı gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2025 yılı için asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla net 22.104 TL olarak belirlenmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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