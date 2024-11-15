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ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki asgari ücret senaryoları neler?

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2025 Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair çeşitli senaryolar masada yer alıyor. Vatandaşlar, asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışanların yaşam standartları ve alım gücünü doğrudan etkileyen önemli bir konu oluyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağı çalışan işçiler tarafından merak ediliyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenen asgari ücretin ne kadar olacağı, çalışanları yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretin belirlenmesi, hükümetin ekonomik politikaları, enflasyon oranları, döviz kurları ve iş gücü maliyetleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılan bir dizi toplantı ve müzakereden sonra netleşiyor. Peki, 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki asgari ücret senaryoları neler? Detaylar haberimizde...

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılı asgari ücretine ilişkin resmi bir rakam henüz açıklanmadı. Asgari ücret belirleme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın liderliğinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülür. 2025 yılına ilişkin asgari ücret miktarının, enflasyon oranları, ekonomik büyüme, hayat pahalılığı gibi faktörler dikkate alınarak Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Komisyon toplantıları tamamlandıktan sonra yeni asgari ücret açıklanacaktır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki asgari ücret senaryoları neler?

MASADAKİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NELER?

Yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki asgari ücret senaryoları neler?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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