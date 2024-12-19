ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ! Yeni yılda asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta?

Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen toplantılar hız kesmeden devam ediyor. İlk iki toplantının ardından gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi. Hem çalışanların yaşam standartlarını iyileştirecek hem de işverenlerin beklentilerini karşılayacak bir zam oranı üzerinde uzlaşılması bekleniyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının yüzde kaç olacağıyla ilgili tahminler gündemde yer alıyor. Enflasyon oranları, piyasa koşulları ve sendikaların talepleri, zam oranını belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Peki, asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta başlayacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücret zammı toplantısı bugün saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Bu formülden yola çıkıldığından yüzde 32,5'lik zam ortaya çıkıyor. Yüzde 32,5'lik zamma göre asgari ücretin 22 bin 527 liraya çıkacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda toplanır ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. Asgari ücretin belirlenme süreci şu şekilde işler:

1. Komisyonun Oluşumu

Komisyon toplamda 15 üyeden oluşur:

5 üye işçi temsilcileri (Türk-İş gibi işçi sendikaları tarafından atanır),

5 üye işveren temsilcileri (TİSK gibi işveren sendikaları tarafından atanır),

5 üye hükümet temsilcileri.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ya da görevlendirdiği bir yetkilinin başkanlığında toplanır. Toplantılar genellikle yılın son aylarında (Aralık ayında) yapılır ve asgari ücret genellikle 6 aylık ya da yıllık dönemler için belirlenir. Toplantılarda, işçi ve işveren taraflarının talepleri, ekonomik göstergeler ve hükümetin ekonomik politikaları değerlendirilir.