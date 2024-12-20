Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne?

Türkiye'de milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen 2025 asgari ücret için kritik hafta geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, asgari ücret 23 Aralık Pazartesi günü açıklanır mı? sorusu gündeme taşındı. Yeni yıl öncesinde milyonların maaşını belirleyecek rakam için gözler yapılacak resmi açıklamalarda. Asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Peki, Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne?

ASGARİ ÜCRET PAZARTESİ GÜNÜ (23 ARALIK) AÇIKLANIR MI?

Türk-İş'in teklifinin ardından gözler bu kez işveren kesimi temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'e çevrildi. TİSK'in 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kamuoyuna bir rakam açıklayabileceği değerlendiriliyor.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tekliflerinin 29 bin 583 lira olduğunu bildirdi.