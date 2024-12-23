Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma günü yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak 2025?

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için tarih verdi. Işıkhan, açıklamasında, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi.

TÜRK-İŞ TEKLİFİNİ 29 BİN 853 OLARAK AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta yapılan üçüncü toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu açıklamıştı.

AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı ileri sürülürken; son aşamada AK Parti kulislerinde de rakam telaffuz edilmeye başlandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2025 yılı için asgari ücret 24 bin liradan az 25 bin liradan de fazla olmayacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

• Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

• Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

• Yüzde 30'lik zamda 22 bin 102 lira

• Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

• Yüzde 40'lik zam 23 bin 802 lira

• Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

• Yüzde 50'lik zamda 25 bin 503 lira