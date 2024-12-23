Asgari ücret toplantısının tarihi merak konusu oldu. 2025 asgari ücret zammı, 7 milyon vatandaşı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak etkileyecek. Öte yandan zam tahminleri de gelmeye devam ediyor. Peki, Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma günü yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ NE OLDU?

Geçtiğimiz hafta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın toplantısıyla asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı. Böylece işçi tarafı pazarlığa 29 bin 583 liradan oturacağını beyan etmiş oldu. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete nazaran yüzde 74'lük fark ortaya çıktı.

AK PARTİ KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı ileri sürülürken; son aşamada AK Parti kulislerinde de rakam telaffuz edilmeye başlandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2025 yılı için asgari ücret 24 bin liradan az 25 bin liradan de fazla olmayacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

• Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

• Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

• Yüzde 30'lik zamda 22 bin 102 lira

• Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

• Yüzde 40'lik zam 23 bin 802 lira

• Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

• Yüzde 50'lik zamda 25 bin 503 lira