Asgari ücret zammıyla ilgili belirsizlik devam ederken, milyonlarca asgari ücretli çalışan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta, son toplantı ne zaman olacak? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! İşte detaylar…

Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta, son toplantı ne zaman olacak? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 3. kez bir araya gelecek. TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet temsilcileri arasındaki zam pazarlığı, asgari ücretli çalışanların maaşları üzerinde doğrudan etki yapacak. İlk toplantı geçtiğimiz hafta yapılmış ve 2. toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşmişti. Üçüncü ve son toplantı ise 25 Aralık Pazartesi günü planlanıyor, bu toplantıda asgari ücretle ilgili nihai karar alınacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SON TOPLANTI NE ZAMAN OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta ilk toplantısını başarıyla tamamladı. İkinci toplantı için bugün bir araya gelecek olan komisyon üyeleri, asgari ücret belirleme sürecinde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Üçüncü ve son toplantı ise 25 Aralık Pazartesi günü planlanıyor, bu toplantıda asgari ücretle ilgili nihai karar alınacak. Asgari ücret zammıyla ilgili belirsizlik devam ederken, gözler şimdi 3. toplantıya çevrildi. Komisyonun alacağı karar, ülkedeki milyonlarca asgari ücretli için büyük önem taşıyor.