Asgari ücret 25 bin olacak mı? Türkiye'de 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için sürecin ilk adımları yakında atılacak. Ekim ayında açıklanan yıllık enflasyon oranı yüzde 48,58 olarak kaydedilirken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı görüşmelere çevrildi. Enflasyon, ekonomik büyüme ve işçi-işveren dengesini gözeten hükümetin kararı, çalışanların maaşlarına ne kadar yansıyacak? Peki, Asgari ücret 25 bin olacak mı? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için belirlenmesi beklenen asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon oranları önemli bir rol oynuyor. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 2,88 artarken yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesine yükseldi. Bu veri, enflasyon farkının yanı sıra ekonomik istikrar hedefleri doğrultusunda maaş artışlarının nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olacak.

Hükümet, işçi sendikaları ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bu konuyu detaylıca ele alacak.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Farklı finansal kurum ve tahmin kuruluşları, asgari ücretin 2025 yılı için hangi seviyelerde olabileceğine dair çeşitli öngörülerde bulunuyor. Hükümetin Orta Vadeli Programı (OVP) enflasyon tahminine göre yüzde 41,5 oranında bir artış beklenirken, bu doğrultuda asgari ücretin yaklaşık 24.058 TL seviyesine çıkabileceği ifade ediliyor. Reuters ise yüzde 42,95'lik bir enflasyon tahmini ile asgari ücreti 24.304 TL olarak hesaplıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 49,39'luk enflasyon beklentisi ise asgari ücretin 25.399 TL'ye ulaşabileceğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon anketine dayalı hesaplamalarda, yüzde 43,14 enflasyon oranıyla asgari ücretin 24.336 TL olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Anadolu Ajansı yüzde 42,64'lük bir oranla 24.251 TL tahmininde bulundu.

ASGARİ ÜCRET 25 BİN OLUR MU?

Yüksek enflasyon oranlarının yanı sıra uluslararası ekonomistlerin ve kurumların görüşleri de dikkate alınıyor. Standard & Poor's (S&P), Türkiye'deki ekonomik gelişmelere bakarak asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış beklentisiyle net 30.000 TL rakamını işaret etti. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantılarda yüzde 25 civarında daha sınırlı bir artışın mümkün olabileceğini belirtti, bu da 24.000 TL seviyesinin altında kalabilecek bir ücreti gündeme getirdi?.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Son karar, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işverenlerin memnun kalacağı bir karar almayı hedeflediklerini belirterek, ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının dikkate alınacağını vurguladı. Ancak ekonomik istikrar ve enflasyonun kontrol altına alınması gibi kriterler de göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücretin 25.000 TL seviyesine çıkıp çıkamayacağı kesinlik kazanmış değil?.