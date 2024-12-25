ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?

2025 asgari ücret rakamları, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan 2025 asgari ücret brüt ve net tutarları resmi olarak duyuruldu. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de asgari ücrette yapılan zam oranı, ekonomik koşullar ve enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlendi. Peki, Asgari Ücret 2025 Brüt-Net ne kadar oldu? Asgari Ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

Işıkhan yaptığı açıklamada " 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdide asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücrette önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.