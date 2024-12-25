Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
72 kişiye mezar olmuştu! İsias otel davasında karar çıktı

ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücret 2025 yılı için açıklandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, 2025 yılında brüt ve net olarak ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan görüşmelerin ardından, asgari ücrete yapılan zam oranı netleşti. Peki, 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? İşte detaylar!

2025 asgari ücret rakamları, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan 2025 asgari ücret brüt ve net tutarları resmi olarak duyuruldu. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de asgari ücrette yapılan zam oranı, ekonomik koşullar ve enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlendi. Peki, Asgari Ücret 2025 Brüt-Net ne kadar oldu? Asgari Ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

Işıkhan yaptığı açıklamada " 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdide asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücrette önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, gittiği yerde şov yapıyor
img

Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı: Sonuçlarından sorumlusunuz
img

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, Mourinho'yu pişman etti
Fenerbahçe'den bedavaya gönderdiği yıldız, gittiği yerde şov yapıyor
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

Son Dakika Haberleri

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 18. hafta maç programı belli oldu mu? 25 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Asgari ücret neden erken açıklandı? Adana elektrik kesintisi! 25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 25 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.