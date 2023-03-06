ASAT Antalya su kesintisi: 6-7 Mart Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Yeğenini çöp evde ölüme terk eden teyze ilk kez hakim karşısında

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM

Kesintinin Yeri : ALANYA İNCEKUM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:47 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İNCEKUM MAH.

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE KESİNTİ

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : KUZDERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:15 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:27 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : KORUCAK MAH

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜTÜKÇÜ MAH.BARIŞ MAH

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : KÖKEZ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:53 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÖKEZ MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. TÜVTÜRK YOLU

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : SARIABALI MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SARIABALI MAH

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. AKTAŞ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:17 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : ÖRNEK MAHALLESİ.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:00 06-03-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE KESİNTİ