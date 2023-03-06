ASAT Antalya su kesintisi: 6-7 Mart Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : SAĞİRİN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM
Kesintinin Yeri : ALANYA İNCEKUM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:47 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İNCEKUM MAH.
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE KESİNTİ
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : KUZDERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:15 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : SÖĞÜTCÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:27 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : KORUCAK MAH
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜTÜKÇÜ MAH.BARIŞ MAH
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : KÖKEZ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:53 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KÖKEZ MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. TÜVTÜRK YOLU
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:01 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : SARIABALI MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:06 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SARIABALI MAH
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. AKTAŞ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:08 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH.
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DÜDENBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:17 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : ÖRNEK MAHALLESİ.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:00 06-03-2023
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KOPLE KESİNTİ