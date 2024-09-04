Goiânia'da doğan futbolcu, kariyerine başladığı Grêmio ile 2017 yılında Copa Libertadores'i ve 2018 yılında Campeonato Gaúcho'yu kazandı. Grêmio'da üç yıl boyunca gösterdiği performansla 2018 yılında 31 milyon € bonservisle Barcelona'ya transfer oldu. Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

ARTHUR MELO KİMDİR?

Doğum: 12 Ağustos 1996 (28 yıl yaşında), Goiânia, Goiás, Brezilya

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Meloveya kısaca Arthur, İtalyan kulübü Juventus'dan kiralık olarak Fiorentina'da ve Brezilya millî takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.

Goiânia'da doğan futbolcu, kariyerine başladığı Grêmio ile 2017 yılında Copa Libertadores'i ve 2018 yılında Campeonato Gaúcho'yu kazandı. Grêmio'da üç yıl boyunca gösterdiği performansla 2018 yılında 31 milyon € bonservisle Barcelona'ya transfer oldu

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Arthur, Brezilya adına ilk kez 17 yaş altı takımında oynadı. 2013 Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası için Brezilya 17 yaş altı kadrosuna seçildi.15 Eylül 2017 tarihinde ilk kez Brezilya kadrosuna 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki Bolivya ve Şili maçları için çağrıldı. Mayıs 2018'de 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alındı. A millî takımdaki ilk maçına 7 Eylül 2018 tarihinde 2-0 yendikleri Amerika Birleşik Devletleri karşısında sonradan oyuna girerek çıktı. İlk 11'de ise ilk kez 12 Eylül'de 5-0 yendikleri El Salvador karşısında çıktı.Tite, futbolcunun oyun tarzı hakkında, "Her zaman en iyi kaçışı ve en iyi çıkışı bulur" diyerek övdü.

Arthur, Mayıs 2019'da 2019 Copa América için Brezilya'nın 23 kişilik kadrosuna seçildi.