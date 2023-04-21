Arsenal - Southampton maçı ne zaman saat kaçta? Arsenal - Southampton CANLI izleme linki var mı?

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ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

21 Nisan Cuma günü oynanacak olan Arsenal - Southampton karşılaşması saat 22:00'da Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL - SOUTHAMPTON MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arsenal - Southampton karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 3 kanalları üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. Bein Sports 3 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.