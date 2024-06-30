Arnautoviç kim, Arnavut mu, Müslüman mı, hangi takımda oynuyor?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Arnautoviç kim, Arnavut mu, Müslüman mı, hangi takımda oynuyor?

ARNAUTOVİC KİMDİR?

Doğum : 19 Nisan 1989 (35 yıl yaşında), Floridsdorf, Viyana, Avusturya

Şu andaki takımları: Avusturya Millî Futbol Takımı (#7 / Forvet), Inter Milan (#8 / Forvet)

Marko Arnautovic (d. 19 Nisan 1989, Viyana Avusturya), kanat ve forvet mevkilerinde görev alabilen Avusturyalı futbolcudur. Şu an Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir.