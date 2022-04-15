Arka Sokaklar CANLI izle! Kanal D Arka Sokaklar 623. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izleme linki!

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutuyor!

Mazlum'un ölümü başta Mesut olmak üzere sevenlerini yasa boğar. Savcı ise, ölümün suçunu Mesut'a yıkar. Bu sırada ekip, aşiret lideri Seyit'in peşine düşer. Hem Mazlum'un öcünü almak, hem de organize suç şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırır. Seyit se boş durmaz ve bombalı eylemleriyle acı üzerine acı yıkmaya devam eder.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal'e kurulan kumpas, ekibi savcı ile karşı karşıya getiriyor!

Poyraz'ın öldüğü Gazi'nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır. Savcı Yavuz'un, Mazlum hakkında tutuklanma kararı istemesi ekibimizin elini kolunu bağlayacaktır.

Başta Ezgi olmak üzere, bütün ekibimiz Cemal'i aklamak için elinden geleni yapar. Bu sırada ekibimizin bulduğu bir kamera görüntüsü, Cemal'in başına gelen kumpas ile Seyit Usmanoğlu'nu ilişkilendirecektir.

Nazike'nin mahalleden arkadaşı Meral, internet üzerinden İrfan isimli, kendisinden oldukça genç bir adamla tanışmıştır. Her şey yolunda gitmektedir ta ki Asya isimli bir kadın elinde silahıyla kapıya dayanana kadar… Asya'nın derdini öğrenen Meral'in dünyası başına yıkılacaktır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler