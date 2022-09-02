Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Kaç yaşında, nereli?

Spor Toto Süper Lig'de maç yöneten hakemler hakkında özellikle 4 büyüklerin maçlarının ardından bilgiler merak ediliyor. Peki, Süper Lig hakemlerinden biri olan Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler nereli? Arda Kardeşler kaç yaşında?

Arda Kardeşler kimdir? Spor Toto Süper Lig'de maç yöneten hakemler hakkında özellikle 4 büyüklerin maçlarının ardından bilgiler merak ediliyor. Peki, Süper Lig hakemlerinden biri olan Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler nereli? Arda Kardeşler kaç yaşında? İşte detaylar...

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988 tarihinde Bursa, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Süper Lig'de görev alan Türk hakem, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamaktadır bu sebeple Arda Kardeşler'in hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.