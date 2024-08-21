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Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı?

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Arda İbrahim Akgün kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda İbrahim Akgün hangi takıma transfer oldu? Balıkesir takımında forma giyen Arda İbrahim Akgün okurlar tarafından araştırılan isimlerden. Başarılı ve önü açık genç futbolcu transfer haberleriyle gündemde. Peki Arda İbrahim Akgün kim, hangi pozisyonda oynuyor?

Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda İbrahim Akgün hangi pozisyonda oynuyor? Genç yetenekler arasında gösterilen, Fenerbahçe'ye transferi ile gündemde konuşulan isimlerden biri haline gelen Arda İbrahim Akgün hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde…

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı. Geçen sezon ise 3. Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkan Arda, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu,, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

Son olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Akgün için Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün'e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.

Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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İbrahim Akgün Balıkesirspor Fenerbahçe Balıkesir Balıkesir Futbol Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

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