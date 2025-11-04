Haberler

Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Güncelleme:
İspanya'da Arda Güler hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon Real Madrid'de Xabi Alonso yönetiminde yükselişe geçen milli futbolcu, iddialara göre takım arkadaşlarından biriyle artık aynı anda sahada olmak istemiyor.

  • Arda Güler ve Dean Huijsen, teknik direktör Xabi Alonso'ya takım arkadaşları Raúl Asencio ile oynamak istemediklerini iletti.
  • Raúl Asencio'nun yüksek tempolu maçlarda takım seviyesinin altında kaldığına inanıldığı ve onun sahada görülmek istenmediği aktarıldı.
  • Real Madrid yönetiminin, Raúl Asencio'nun devre arasında satışını gündeme aldığı öne sürüldü.

İspanyol El Nacional gazetesinin haberine göre, Arda Güler ve genç savunmacı Dean Huijsen, takım arkadaşı Raúl Asencio ile birlikte oynamak istemediklerini teknik direktör Xabi Alonso'ya iletti. Haberde, iki futbolcunun Asencio'nun yüksek tempolu maçlarda takım seviyesinin altında kaldığına inandığı ve onu sahada görmek istemedikleri aktarıldı.

ASENCIO'YA ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Valencia maçında gösterdiği etkisiz performansın ardından Asencio'nun formu eleştiri konusu haline geldi. Karar verme konusundaki tereddütleri ve sahadaki aceleci tavırları nedeniyle taraftarların da tepkisini çeken 23 yaşındaki futbolcunun, Alonso'nun sistemine uyum sağlayamadığı belirtildi.

TAKIM İÇİNDE GERİLİM

Haberde, Asencio'nun son dönemde Militao ve Huijsen ile de arasının bozulduğu, bu durumun takım içi dengeleri olumsuz etkilediği kaydedildi. Real Madrid yönetiminin, genç futbolcunun devre arasında satışını gündeme aldığı öne sürüldü.

ARDA'NIN TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

Hollanda basınında yer alan başka bir haberde ise, Arda Güler'in ve Huijsen'in Alonso'ya giderek Asencio'nun önemli maçlarda özellikle Liverpool karşısında forma giymemesi yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.

Genç yıldızların bu çıkışı, İspanya'da büyük yankı uyandırırken, Arda Güler'in Real Madrid'deki liderlik rolünü güçlendirdiği ve soyunma odasında sözü geçen isimlerden biri haline geldiği ifade edildi.

ARDA GÜLER PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid formasıyla 2025/26 sezonuna müthiş bir giriş yapan Arda, bu sezon çıktığı 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen milli yıldız, takım içindeki etkisini sadece sahada değil, soyunma odasında da hissettirmeye başladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
