Arda Güler Galler maçında var mı, oynayacak mı? Arda Güler milli maçta kadrosunda yok mu?

Arda Güler yok mu? Türkiye- Galler mücadelesi öncesinde sporseverler, maçın ilk 11'lerini merakla bekliyor. Arda Güler milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu bu maçta forma giyemeyecek. Arda Güler'ın ilk 11'de olup olmadığı da merak konusu. Arda Güler milli maçta kadroda var mı? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER GALLER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım, İzlanda karşısında İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle galip gelerek, 10 puana ulaşarak grubunda liderliğe yükseldi.

Türkiye, Galler ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak. Bu zorlu maçta Arda Güler'in ilk 11'de yer alması beklenirken, Kerem Aktürkoğlu'nun da kadroda bulunması muhtemel.

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TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik milli maç, 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kayseri'de büyük mücadeleyi gerçekleştirecek.