İspanyol basını 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'in Madrid temsilcisinden ayrılacağı iddia etti. 19 yaşındaki yıldızın Süper Lig'e geri dönebileceği, en güçlü adayın da Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu?

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, yeteri kadar forma şansı bulamayan milli yıldızımızın kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Haberde, 19 yaşındaki yıldız ismi kiralık olarak transfer edebilecek en büyük adayın eski kulübü Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nun oyuncularından en iyi performansı alma konusunda tanınmış bir isim olduğunun altı çizilirken, Arda Güler'e gerekli süreyi vererek onun parlamasını sağlayabileceği aktarıldı.