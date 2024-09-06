Üye Girişi
Haberler

Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler'in, Madrid temsilcisinden ayrılacağı ve Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu?

İspanyol basını 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'in Madrid temsilcisinden ayrılacağı iddia etti. 19 yaşındaki yıldızın Süper Lig'e geri dönebileceği, en güçlü adayın da Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu?

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, yeteri kadar forma şansı bulamayan milli yıldızımızın kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Haberde, 19 yaşındaki yıldız ismi kiralık olarak transfer edebilecek en büyük adayın eski kulübü Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nun oyuncularından en iyi performansı alma konusunda tanınmış bir isim olduğunun altı çizilirken, Arda Güler'e gerekli süreyi vererek onun parlamasını sağlayabileceği aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Arda Güler Futbol Madrid Spor

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı

 Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Erzurum'a inen Hindistan uçağında alarm! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hakan Akkaya kimdir? Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne? Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu? Galler Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galler Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle! Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu kadroda yok mu? WAL hangi takım? (Galler Türkiye) Wales - WAL açılımı ne? Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title