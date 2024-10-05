La Liga'da haftanın en önemli maçlarından Real Madrid Villarreal maçı öncesi Real Madrid Villarreal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Real Madrid Villarreal maçına saatler kaldı. Peki, Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu,ilk 11'de mi?

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Villarreal arasındaki maç S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek. izlenebilecek.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Villarreal maçı, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid Villarreal maçı, saat 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Villarreal maçı henüz sona ermedi.

REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Villarreal maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

ARDA GLER REAL MADRİD VİLLARREAL MAÇINDAİLK 11'DE Mİ?

Real ilk 11:

Arda Güler yedekler arasında yer alıyor.