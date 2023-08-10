Arapsaçı tarifi! Masterchef Arapsaçı nedir, ne demek, nasıl yapılır? Arapsaçı için gerekli malzemeler neler? Arapsaçı hangi yöreye ait?
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Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Arapsaçı yapmasını istendi. Peki Masterchef Arapsaçı nasıl yapılır? Arapsaçı için gerekli malzemeler nelerdir? Arapsaçı tarifi! Arapsaçı nasıl yapılır? Arapsaçı tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Arapsaçı tarifi oldu. Peki en güzel Arapsaçıtarifi nasıldır? Arapsaçınasıl yapılır? Arapsaçıiçin gerekli malzemeler nelerdir? Arapsaçıtarifi! Arapsaçınedir, ne demek? Masterchef Arapsaçınasıl yapılır? Arapsaçıhangi ülkenin yemeğidir? Arapsaçıhangi ülkeye ve yöreye aittir? Arapsaçıhangi ülkenin yemeği? Arapsaçıne demektir? İşte detaylar...
Arapsaçı, Ege yöresine ait bir yemektir.
- 4 bağ arapsaçı
- 2 adet iri pırasa
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- 1 kase süzme yoğurt
- Tuz
Arap saçları yıkanıp, ayıklanıp ince, ince kıyılır. Pırasalar yıkanır ve doğranır. Bir tencerede zeytinyağı ısıtılır, içine pırasalar eklenerek sarartılır. Daha sonra arap saçları konur ve ara, ara karıştırılarak 10 dakika pişirilir. 1,5 su bardağı su ilavesi ile pişirmeye devam edilir, suyunu çektikten sonra kavrulması sağlanır. Tuz ve kırmızı biber atılıp karıştırılır. Yumurtalar kırılır ve hemen karıştırılır, tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yumurtaların pişmesi sağlanır. İstenirse süzme yoğurtla servis edilir.