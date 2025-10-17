Arafat Bingöl kimdir? Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arafat Bingöl neden gözaltına alındı?

Türkiye'yi sarsan Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arafat Bingöl de yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, MASAK raporları doğrultusunda yürütülen operasyon kapsamında Bingöl'ün, örgütsel mali yapılanmada aktif rol aldığı ve yasa dışı finansal işlemlere karıştığı iddia ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARAFAT BİNGÖL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Arafat Bingöl, Can Holding soruşturması kapsamında yürütülen ikinci aşama operasyon çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen bu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve toplanan yeni delillere dayandırıldı.

Bingöl, Binsat Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, soruşturma kapsamında şüpheli konumda değerlendirildi. Savcılık açıklamasında, gözaltına alınan şahısların örgütsel yapılanma içinde aktif rol aldıkları, kara para aklama, vergi kaçırma ve suç gelirlerini aklama gibi faaliyetlerde bulunduklarına dair kuvvetli şüpheler olduğu belirtildi.

Bu çerçevede Arafat Bingöl'ün de Can Holding ile bağlantılı şekilde yasa dışı mali hareketlere karıştığı ve bu örgütsel yapılanmada rol üstlendiği iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında, Bingöl'ün evinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda dijital materyaller, belgeler ve çeşitli delillere el konuldu.

ARAFAT BİNGÖL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Arafat Bingöl hakkında yöneltilen suçlamalar, doğrudan Can Holding soruşturması kapsamında şekillenmektedir. Suçlamalar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Suç örgütü içinde yer almak: MASAK ve savcılık raporları, Bingöl'ün yasa dışı bir örgütsel yapı içerisinde aktif rol oynadığını ileri sürüyor. Bu yapı, çok sayıda şirket üzerinden mali denetimleri aşmayı hedefleyen bir sistem kurmuş durumda.

Kara para aklama: Suç gelirlerinin yasallaştırılması için kullanılan yöntemlerden birinin, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımı gösterilerek para akışı sağlamak olduğu ifade ediliyor. Bingöl'ün bu tür finansal işlemlerde yer aldığına dair kuvvetli şüphe bulunuyor.

Vergi kaçırmak: Şirketler arasında yapılan faturasız işlemler ve sahte belgelerle devletin vergi kaybına uğratıldığı, bu kapsamda Bingöl'ün sorumluluk taşıdığı değerlendiriliyor.

Dolandırıcılık: MASAK raporlarında, şüpheli para transferlerinin ve sahte işlemlerin sistemli bir şekilde sürdürüldüğü, kamu kurumlarının ve yatırımcıların dolandırıldığına yönelik bulgular yer alıyor.

Bunlara ek olarak, suç örgütünün medyadan eğitime, enerji sektöründen finans alanına kadar geniş bir alanda yasa dışı kazançları değerlendirdiği, bu süreçlerde Arafat Bingöl gibi şirket yöneticilerinin rol oynadığı ileri sürülüyor.

ARAFAT BİNGÖL KİMDİR?

Arafat Bingöl, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. Holdingin enerji, inşaat ve altyapı projeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. İsmi, kamuoyunda ilk kez bu büyüklükte bir mali soruşturma ile anıldı.

Kamuoyuna açık detaylı bir biyografisi bulunmamakla birlikte, Bingöl'ün adının geçtiği Can Holding operasyonunda üst düzey bir yönetici olması sebebiyle, mali hareketlerde önemli bir figür olduğu düşünülüyor. Holding faaliyetlerinin özellikle son yıllarda büyüme göstermesi, MASAK ve diğer mali denetim kurumlarının dikkatini çekmiş durumda.

Bingöl'ün soruşturma sürecinde, diğer şüphelilerle birlikte yasa dışı mali yapı içinde "koordine" bir görev üstlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

CAN HOLDİNG OLAYI NEDİR?

Can Holding olayı, Türkiye genelinde yürütülen en büyük mali soruşturmalardan biridir ve çok sayıda şirket, yönetici ve akademisyenin adının karıştığı bir organize suç dosyası olarak öne çıkmaktadır.

Soruşturmanın Temel Dayanakları:

MASAK raporları: Holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlarda para aktarıldığı,

Bu paraların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlendiği,

Sahte belgelerle vergi kaçakçılığı yapıldığı,

7256 Sayılı Varlık Barışı Kanunu dışında kalarak yasa dışı gelirlerin aklandığı ifade ediliyor.

Organizasyon Yapısı:

Can Holding çatısı altında yüzlerce şirket kurulduğu, bu şirketlerde yönetim kurulu değişiklikleriyle denetimden kaçınıldığı ve sorumlulukların kişilere bölüştürülerek gizlilik sağlandığı iddia ediliyor.

Suçlamalar:

Suç örgütü kurmak ve yönetmek,

Vergi kaçakçılığı,

Dolandırıcılık,

Kara para aklama.

El Konulan Mal Varlıkları:

121 şirkete ait tüm mal varlıklarına TMSF aracılığıyla el konuldu.

Şirketler şu an kayyum yönetimine devredilmiş durumda.

Gözaltılar ve Şüpheliler: