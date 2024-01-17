ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI: Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki!

Antalyaspor– Amed spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, AntalyasporAmed spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalyaspor- Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalyaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki!

ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI

17 Ocak 2024 tarihinde Antalyaspor ile Pendikspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 13:00'tir ve mücadele, Antalya'daki Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler A Spor kanalını tercih edebilirler.

ANTALYASPOR – PENDİKSPOR MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Antalyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını izlemek isteyen sporseverler, A Spor kanalı resmi internet sitesi üzerinden Antalyaspor – Pendikspor maçı canlı izleyebilirler.