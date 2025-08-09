Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Kasımpaşa maçı CANLI hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Antalyaspor, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Seyir zevki yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmada iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı hangi kanalda?

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu açılış haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Lige galibiyetle başlamak isteyen iki takım da sahaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacak. Antalya'da oynanacak bu önemli karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olarak belirlendi.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK? HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek. Sezonun ilk haftasında büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

İLK 11'DE KİMLER OYNAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Antalyaspor – Kasımpaşa karşılaşması öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri netleşmeye başladı. İki ekip de sezona güçlü bir başlangıç yapmak isterken, teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar dikkat çekiyor.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i:

Kalede Kenan Piric görev alacak. Savunma hattında Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk ve Güray Vural'ın forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Soner Dikmen, Kaluzinski ve Van de Streek görev yapabilir. Hücum hattında ise Ramzi Safuri, Sam Larsson ve Samudio'nun ilk 11'de yer alması muhtemel.

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i:

Kaleyi Gianniotis koruyacak. Defans hattında Winck, Piatkowski, Yasin Özcan ve Rodrigues'in forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Cafu, Barak ve Hajradinovic görev alabilir. Hücumda ise Mortadha, Fall ve Nuno Da Costa'nın ilk 11'de başlaması öngörülüyor.

Her iki takımın da son taktik çalışmalarının ardından resmi kadrolar maç saatine kısa süre kala netleşecek.