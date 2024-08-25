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Antalyaspor Hatayspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Antalyaspor Hatayspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Hatayspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Hatayspor maçı yayın bilgisi!

Antalyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor Hatayspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Hatayspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Hatayspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Hatayspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ANTALYASPOR HATAYSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

ANTALYASPOR HATAYSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Hatayspor Maçı, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak. Antalyaspor-Hatayspor Maçı, saat 21:45 başlayacak.

ANTALYASPOR HATAYSPORMAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Antalyaspor Hatayspor maçı, 11'leri henüz açıklanmadı.

ANTALYASPOR HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Hatayspor maçı, Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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