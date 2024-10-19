ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki!

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan büyük futbol karşılaşmasını canlı, HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyen futbol severler için izleme linki merakla bekleniyor. İki takımın taraftarları, bu önemli mücadeleyi şifresiz olarak nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Maçın heyecanı, her iki tarafın da ligdeki konumu ve performansı açısından büyük bir önem taşıyor. Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki!

ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4