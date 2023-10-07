Antalyaspor - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Antalyaspor - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor - Galatasaray maç özeti! Antalyaspor - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Antalyaspor - Galatasaray maç özeti!
Antalyaspor - Galatasaray maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Antalyaspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor - Galatasaray maç özeti! Antalyaspor - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Antalyaspor - Galatasaray maç özeti haberimizde!
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Antalyaspor - Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Antalyaspor - Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim 2023 günü oynandı.
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.