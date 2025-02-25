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Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri! Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri! Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son müsabakasında, zorlu bir deplasman mücadelesinde Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, grup aşamasındaki son sınavını verirken sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri kimler? Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte, detaylar…

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki son sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, grup aşamasındaki üçüncü ve final maçında, deplasmanda Onvo Antalyaspor'un konuğu olacak. Bu kritik mücadelede galibiyet hedefleyen Beşiktaş, sahaya en iyi kadrosuyla çıkmayı planlıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımını en iyi şekilde hazırlarken, sahaya süreceği ilk 11 merak konusu. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler kim? Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, merak edilenler…

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son mücadelesine bugün çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Maçta düdük çalacak hakem ise Yiğit Arslan olacak. Kupada oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puana ulaşan Beşiktaş, grubun zirvesinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, tur atlamak için bu mücadelede beraberlik alması halinde dahi adını bir üst tura yazdıracak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri! Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?Antalyaspor - Beşiktaş maçı

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

  • Onvo Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Safuri, Kaluzinski, Van De Streek, Larsson, Samudio
  • Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Arroyo, Rashica, Amir, Salih, Mario, Rafa, Semih

Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri! Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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