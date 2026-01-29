Haberler

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Bir sosyal medya kullanıcısı kardeşine oyun konsolu hediye ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hediyeyi alan kardeş, "Annem yoğurt yaptı sandım." diyerek bu unutulmaz jest karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

  • Bir sosyal medya kullanıcısı, kardeşine oyun konsolu hediye etti.
  • Kardeş, konsol kutusunu açtığında 'Annem yoğurt yaptı sandım' diyerek tepki verdi.
  • Kardeş daha önce mağazada oyun konsolunun pahalı olduğunu söyleyerek fedakârlık yapmıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kardeşine unutamayacağı bir sürpriz yaşattı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan abla, kardeşine oyun konsolu hediye ettiği duygusal anları X hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda, hediyeyi açan kardeşin yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk izleyenleri gülümsetti.

''ANNEM YOĞURT YAPTI SANDIM''

Konsol kutusunu açan kardeş, inanamayan bir ifadeyle ''Annem yoğurt yaptı sandım'' diyerek tepki verdi. Kutuyu açtığında oyun konsolunu gören kardeşin sevinci kameralara yansıdı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve binlerce beğeni ile paylaşım aldı.

''ÇOK PAHALI ABLA''

Ablanın daha önceden yaptığı paylaşımlarda, kardeşini mağazaya ''Oyun konsolu bakalım'' bahanesiyle götürdüğü, kardeşinin ise ''Çok pahalı, boş ver abla'' diyerek fedakârlık yaptığını anlattığı görülmüştü. Teslim edilen konsolun açılış anı ise bu beklenmedik jestin en güzel özeti oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Futbol
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Duru:

ablası,küçüğümüzü her türlü eğlenceden mahrum bırakma

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

