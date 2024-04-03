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ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar?

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3 Nisan 2024 tarihindeki son dakika altın fiyatlarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Bugünün altın fiyatlarına göre, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları netlik kazandı. Değişkenlik gösteren altın fiyatları, gün içerisinde alıcılar ve satıcılar arasındaki işlem hacmi ve piyasa koşullarına göre güncellenebilir. ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? İşte detaylar...

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Nisan 2024 tarihine ilişkin altın fiyatları şu şekildedir:

ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar?

Gram altın fiyatı:

  • Alış: 2.352 TL
  • Satış: 2.353 TL

Çeyrek altın fiyatı:

  • Alış: 3.974 TL
  • Satış: 4.228 TL

Yarım altın fiyatı:

  • Alış: 7.899 TL
  • Satış: 8.283 TL

Tam altın fiyatı:

  • Alış: 15.944 TL
  • Satış: 16.493 TL
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yarım Altın Tam Altın Gündem Finans Ekonomi Haberler

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