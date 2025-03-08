ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI CANLI İZLE: Ankaraspor - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ederken ligde üst sıraları hedefleyen Sincan Belediyesi Ankaraspor, kendi evinde İnegölspor ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik karşılaşma, hem zirve yarışını hem de ligdeki dengeleri yakından etkilerken futbolseverler ise Ankaraspor - İnegölspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlandığını merakla araştırıyor. İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…

ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

8 Mart 2025 Cumartesi günü Ankara'daki Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Ankaraspor - İnegölspor maçı hız kesmeden devam ediyor. Fakat öte yandan maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair resmi bir açıklama da yapılmadı. Yayıncı kuruluşlardan veya TFF'nin resmi web sitesinden gelecek güncel bilgilere göre maçın yayın detayları netleşebilir. İşte, canlı skor takibi ekranı linki...

Ankaraspor - İnegölspor maçı